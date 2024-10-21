Друга команда для Red Bull і завершення Світового туру. Підсумки тижня у велоспорті

Гонка тижня

15 – 20 жовтня – Тур Гуансі (Китай)

Останньою гонкою в календарі Світового туру 2024 року була, напевно, найменш престижна з них – Тур Гуансі. За традицією, китайська багатоденка зібрала доволі скромний склад учасників. Ситуація стала ще гіршою в результаті завалу на третьому етапі. Через нього з гонки зійшли минулорічний чемпіон Мілан Вадер, один із фаворитів загального заліку Джонатан Нарваес, а також Люк Плапп, Вегард Стаке Ленген, Міккель Оноре, Фабіо Якобсен, Яспер Стуйвен і Емануель Бухманн. Особливо шкода Плаппа, для якого це була перша гонка після важкого падіння в розділці на Олімпіаді в Парижі ще наприкінці липня.

Втім, сходи того ж Якобсена чи Бухманна великою втратою для гонки не стали – обидва вже до цього встигли показати себе абсолютно неконкурентоздатними навіть на такому рівні. Якобсен, незважаючи на досить непоганий розвоз від DSM Firmenich, провалився в спринті на першому етапі, а на другому взагалі не зміг взяти у ньому участь. Фабіо випав з пелотону на 11-кілометровому тягуні з середнім ухилом в 3,3% і на фініші програв майже 15 хвилин. Жахливе завершення абсолютно жахливого сезону для нідерландського спринтера, якому не вистачає навіть елементарної базової фізпідготовки, щоб терпіти далеко не найскладніший рельєф на таких, відверто кажучи, другосортних гонках.

Те ж саме стосується і Бухманна, який на другому етапі програв 11 хвилин. Важко повірити, що всього два роки тому ця людина фінішувала сьомою в загальному заліку Джиро д’Італія, а у 2019 році була четвертою на Тур де Франс. 31-річний німець спробує перезапустити свою кар’єру наступного року в складі Cofidis – Red Bull Bora він покидає.

Настільки ж беспорадно, як і Якобсен з Бухманном, виглядали Глєб Сиріца і Кріс Фрум. 24-річний фізично потужний російський спринтер проявляв себе відносно непогано на третьосортних гонках, але варто йому було потрапити на хоч трішки вищий рівень – і він виявився абсолютно неконкурентоздатним: що в плані позиційної боротьби на фініші, що в здатності терпіти рельєф. Ну а Фрум вкотре довів, що від нього залишилося одне тільки ім’я. На тому ж другому етапі він відібрався у відрив дня, проте також випав з нього на тому самому 11-кілометровому підйомі. Навіть незважаючи на те, що його партнерами по відриву були, прямо скажемо, гірники далеко не елітного рівня.

Ітан Вернон x.com/7Cycling

Що стосується спринта, то там в цілому панував повний хаос – команди, які приїхали експериментальними складами, не могли забезпечити нормального розвозу своїх фінішерів. На фоні цього хаосу виділявся хіба що Ітан Вернон, який виграв два поспіль етапи і у підсумку переміг в очковому заліку Туру Гуансі.

До речі, з Верноном трапився курйоз. Після перемоги на третьому етапі він перехопив червону майку лідера загального заліку, після чого виграв і четвертий етап. Здавалося б, британець має лише закріпити своє лідерство? За логікою речей, так би і мало бути. Проте по ходу четвертого етапу Ітан занадто активно користувався допомогою командної технічки, за що комісари виписали йому 20-секундний штраф, і червону майку він втратив.

Що стосується боротьби за загальний залік, то тут, як і очікувалося, вирішальним став п’ятий етап з гірським фінішем Нонгла – 3,3 км з середнім градієнтом в 6,6%, в тому числі – останні 1,3 км з середніми 14,8%.

Перемогу на вершині Нонгли здобув Леннерт Ван Етвелт, який в захоплюючій дуелі виявився сильнішим за Оскара Онлі. Саме вони і посіли перші два місця у підсумковому загальному заліку. Успіх Ван Етвелта багато в чому закономірний. Ще тиждень тому він дуже приємно вразив своїм виступом на Ломбардії, де в підсумку фінішував сьомим, хоча був взагалі в реальній боротьбі за подіум.

instagram.com/lennert_van_eetvelt

Нагадаємо, ще на початку лютого він виграв іншу багатоденку Світового туру – Тур ОАЕ. Окрім Ван Етвелта, виграти більш ніж одну багатоденку Світового туру в 2024 році вдалося лише таким монстрам як Тадей Погачар, Прімож Рогліч і Йонас Вінгегор. Бельгієць потрапив у дуже серйозну компанію, і у 2025 році має непогані шанси почати перемагати і на гонках більш високого рівня.

Друге місце Онлі також випадковим не назвеш. Талановитий 22-річний британець видав дуже непоганий сезон, який для нього розпочався ще четвертим місцем в загальному заліку Туру Даун Андер в січні. У другій половині сезону було друге місце на Турі Британії, непоганий виступ на Турі Польщі, в груповій гонці чемпіонату світу та навіть на окремих етапах Тур де Франс.

UAE Emirates цього разу залишилася без подіуму в загальному заліку і без перемог на етапах, хоча Хуан Себастьян Молано кілька разів був близько. Втім, команда Мауро Джанетті була дуже активною. На п’ятому етапі до Нонгли вже на початку підйому в атаку пішов Тім Велленс. Пізніше бельгійського панчера наздогнали, проте він зумів фінішувати 12-м, програвши лише 26 секунд.

Велленс не здався після того, як його наздогнали, і залишився в боротьбі за загальний залік, чим і скористався наступного дня. Тім відібрався у відрив, тим самим вимусивши Lotto Dstny активно працювати. Так, бельгійця згодом добрали, проте до цього він встиг назбирати 5 боніфікаційних секунд на проміжних фінішах і прорвався з 11-го на сьоме місце у підсумковому загальному заліку.

Активним на заключному етапі був не лише Велленс, а й ще один гонщик UAE Emirates – Павєл Сіваков. Він кілька разів йшов в атаки на невеликих пагорбах на шляху до Наннінга. Проте французу російського походження також не вдалося виграти чистий час у пелотона, і в загальному заліку він залишився п’ятим. Що не завадило UAE Emirates виграти командний залік завдяки в тому числі і Феліксу Гроссшартнеру, який фінішував у генеральній класифікації 11-м.

Сівакова на подіум не пустили два гонщики Decathlon Ag2r – Алекс Боден і Віктор Лафей, які фінішували третім та четвертим відповідно і на вирішальному етапі до Нонгли. При чому, якщо Боден заїхав третім чисто від оборони, то Лафей пішов у ранню атаку разом з Велленсом. Шкода, що яскравому французу не вдалося завершити сезон хоча б подіумом у загальному заліку, враховуючи, що першу половину кампанії Віктор пропустив через травму.

Дайджест новин

– Якоб Фугльсанг вирішив відклав завершення кар’єри на рік і продовжив контракт з Israel Premier Tech на сезон-2025. Сумнівне рішення від 39-річного данського ветерана, який в останні два роки перестав бути конкурентоздатним.

– Прімож Рогліч розглядає можливість участі у Джиро д’Італія 2025 року. Лідер Red Bull Bora відверто зізнався, що хоче уникати перетинань у гонках зі своїм співвітчизником Тадеєм Погачаром.

– При цьому, за інформацією інсайдерів, капітан UAE Emirates на 2025 рік знову планує їхати Джиро та Тур де Франс. Також у попередньому календарі Погачара – Страде Б’янке, Мілан – Санремо, Тур Фландрії, Льєж – Бастонь – Льєж, чемпіонат світу, Джиро дель Емілія та Ломбардія. Відмінності порівняно з календарем 2024 року мінімальні: без Туру Каталонії та канадських одноденок, зате з Туром Фландрії. До Джиро Погачар підійде всього з чотирма гоночними днями в сезоні, дебют на Париж – Рубе, схоже, відкладається ще на рік.

Тадей Погачар

Дуже цікаво, як UAE Emirates збираються ділити календар між Тадеєм та Хуаном Аюсо, яких планували розводити по різних гонках і при цьому дати іспанцеві статус капітана на Джиро д’Італія.

– Італійський регіон П’ємонт прийме чотири стартових етапи Вуельти-2025, перший з них – 23 серпня. За це організатори іспанського Гран туру отримають 7 мільйонів євро.

– Зірковий колумбійський ветеран Рігоберто Уран заявив, що хоче попробувати сили у професійному футболі. Враховуючи шалену популярність гонщика EF Education EasyPost у себе на батьківщині, бажаючих підписати його для медіаефекту може бути достатньо.

– Майк Тойніссен покидає Intermarche Wanty і перейде до Астани, яка в останній момент перехопила 32-річного нідерландця у Visma Lease a Bike, де він уже виступав у 2013 – 2016 і 2019 – 2022 роках. Натомість, Visma Lease a Bike на роль розганяючого для свого спринтера Олава Коойя підписала Дена Маклея із Arkea B&B Hotels.

– До речі, про Arkea B&B Hotels. Французька команда може закритися наприкінці 2025 року. Менеджер Еммануель Юбер заявив, що нинішні спонсори збираються припинити фінансування наприкінці наступного року, і зараз керівництву потрібно шукати нових інвесторів.

– Астана, окрім Тойніссена, підписала і гонщика Arkea B&B Hotels Клемана Шампуссена. Контракт на два роки.

– Ліліан Кальмежан завершує кар’єру у віці всього 31 року. Прощальною гонкою для французького гонщика Intermarche Wanty став Тур Гуансі.

– Мілан Вадер, чия спроба захистити титул чемпіона на Турі Гуансі завершилася невдачею, в 2025 році виступатиме за Q36.5.

– Ну і головна новина тижня: Red Bull стане другим спонсором команди Tudor, тепер проект Фабіана Канчеллари називатиметься Tudor Red Bull. Де-факто швейцарська команда стане форм-клубом Red Bull Bora. Офіційно про це, звісно, ніхто оголошувати не буде, але всі все розуміють.

Уже повідомляється, що за Tudor Red Bull виступатиме Том Підкок, який зі скандалом покидає Ineos Grenadiers. Донедавна вважалося, що британець продовжить кар’єру в Q36.5, проте поява нового спонсора дозволила Tudor перехопити Підкока в останній момент.

Втім, це поки що лише слухи. Відомий журналіст Деніел Бенсон взагалі повідомляє, що Ineos Grenadiers вирішили не відпускати Підкока, оскільки не знайшли йому гідної заміни на ринку. Втім, складно уявити, як сторони зможуть відбудувати нормальні робочі стосунки після скандалу з виключенням британця зі складу команди на Ломбардію.