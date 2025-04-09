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Надаль вдруге стане батьком – ЗМІ

Олег Дідух — 9 квітня 2025, 13:38
Надаль вдруге стане батьком – ЗМІ
Рафаель Надаль
Федерація тенісу Іспанії

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль вдруге стане батьком.

Про це стверджує іспанський журнал Semana, який у своєму останньому номері опублікував фото дружини іспанця, Марії Франсіски. На фото у жінки помітний округлий живіт, що, ймовірно, свідчить про вагітність. Сама пара ніяких заяв щодо майбутнього поповнення в сім’ї поки що не робила.

Пізніше видання HOLA підтвердило цю інформацію, заявивши, що дружина тенісиста перебуває на п’ятому місяці вагітності.

Рафаель і Марія перебувають у стосунках уже майже 20 років. У пари є син, Рафель-молодший, якому два з половиною роки. Професійну кар’єру 38-річний іспанець завершив у листопаді минулого року.

Нагадаємо, Надаль є 22-разовим переможцем турнірів Великого шолома та дворазовим олімпійським чемпіоном.

Рафаель Надаль

Рафаель Надаль

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