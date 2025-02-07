Дівоча збірна України через проблеми з візами не зіграє на зимовому Кубку Європи

Юніорська збірна України дівчат до 12 років, що пройшла кваліфікацію до фінальної частини зимового Кубка Європи, не зможе взяти участь у боротьбі за титул, повідомляє Федерація тенісу України.

Оскільки змагання проходить у британському Сандерленді, команда у складі Анастасії Бубало, Віри Клименок, Софії Вересклі з капітаном Ольгою Ханюковою вирушила до Польщі для отримання віз. Проте Консульство Великої Британії не встигло вчасно зробити візи українським тенісисткам.

Навіть прискорена процедура отримання віз, до якої вдалася Федерація, та допомога з боку МЗС України не допомогли. Фінал зимового Кубка Європи проходить без участі української збірної.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України поступилася команді Тунісу у матчі плейоф Кубка Девіса та вилетіла до Другої світової групи.