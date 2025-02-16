Збірна України дівчат до 16 років вперше в історії стала володаркою зимового Кубку Європи

Збірна України дівчат до 16 років

Українська збірна дівчат у віковій категорії до 16 років, посіяна під другим номером у фінальній частині зимового Кубку Європи, обіграла у вирішальному матчі угорок і стала тріумфаторкою змагань. Чемпіонат проходив у французькому Бресті.

Про це повідомляє портал Великий теніс України.

Команда виступала у наступному складі: Поліна Скляр, Софія Криворучко, Ірма Чухлич, капітан Валентина Шевченко.

У першому матчі дня Софія Криворучко обіграла Луцу Кальман – 6:2, 6:3. У другому одиночному поєдинку Поліна Скляр перемогла Грету Немчек – 6:1, 4:6, 6:4.

Зимовий Кубок Європи U-16, дівчата

Франція, Брест, хард (зал)

Україна – Угорщина – 2:0

Софія Криворучко – Луца Кальман – 6:2; 6:3

Поліна Скляр – Грета Немчек – 6:1; 4:6, 6:4

На шляху до фіналу українки виграли у команд Франції (3:0) та Австрії (3:0).

Збірна U-16 вдруге зіграла у фіналі зимового Кубку Європи і вперше здобула титул. У 2009 році наша команда поступилася у вирішальному поєдинку якраз угоркам.

Нагадаємо, що напередодні дівоча збірна України до 14 років стала переможницею аналогічного турніру у своїв віковій категорії.