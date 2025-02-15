Збірна України дівчат до 14 років стала переможницею зимового Кубка Європи
Про це повідомляє портал Великий теніс України.
Команда виступала у наступному складі: Софія Бєлінська, Віолетта Скрип, Анна Щавинська, капітан Ольга Бєлінська.
У першому матчі дня Віолетта Скрип у напруженій боротьбі обіграла Єву Галфарову – 7:6(5), 4:6, 6:2. У другому одиночному поєдинку Софія Белінська поступилася Софі Моттловій – 6:7(2), 2:6. У вирішальній парній зустрічі Віолетта Скрип і Софія Белінська здобули вольову перемогу над дуетом Софі Моттлова/Анна Янчарікова – 5:7, 6:4, 10-8.
Україна втретє в історії виграла зимовий європейський чемпіонат, зігравши втретє у фіналі. У 2016 році наша команда, у складі якої виступали Марта Костюк, Дар'я Снігур і Дар'я Лопатецька, обіграли у фіналі змагань Словаччину (2:1), а роком пізніше Дар'я Лопатецька, Любов Костенко і Катерина Рублевська перемогли у вирішальному поєдинку Росію (2:1).
Нагадаємо, що напередодні українська збірна виграла у команд Ізраїлю та Словаччини.