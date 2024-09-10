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Завацька поступилась на старті ґрунтового турніру в Любляні

Андрій Яросименко — 10 вересня, 18:58
Завацька поступилась на старті ґрунтового турніру в Любляні
Катаріна Завацька
Getty images

Українська тенісистка Катаріна Завацька (170) поступилась представниці Іспанії Ахелі Болуді (270) на старті турніру WTA 125 у Любляні, Словенія.

Матч тривав 2 години 41 хвилину і завершився з рахунком 6:0, 5:7, 6:4.

Українка допустилася чотирьох подвійних помилок, та використала 2 з 14 брейкпойнтів. У суперниці п'ять ейсів, чотири подвійних помилки та 5 з 11 використаних брейкпойнтів.

Любляна Челленджер — WTA 125
Любляна, Словенія
Ґрунт, жінки
Перше коло, 10 вересня

Ахела Болуді (Іспанія) — Катаріна Завацька (Україна) 6:0, 5:7, 6:4

Нагадаємо, на цьому турнірі виступає ще одна українська тенісистка, Анастасія Соболєва. Свій старт вона розпочала зі впевненої перемоги над словенкою Елою Мілич.

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