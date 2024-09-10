Соболєва впевнено стартувала на ґрунтовому турнірі в Любляні

Українська тенісистка Анастасія Соболєва (214) перемогла словенку Елу Мілич (750) в першому колі WTA 125 у Любляні.

Матч тривав 1 годину 52 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 7:5.

Українка двічі подала навиліт, допустилася чотирьох подвійних помилок, та використала 6 з 15 брейкпойнтів. У суперниці нуль ейсів, п'ять подвійних помилок та 3 з 13 використаних брейкпойнтів.

Любляна Челленджер — WTA 125

Любляна, Словенія

Ґрунт, жінки

Перше коло, 10 вересня

Анастасія Соболєва (Україна) — Ела Мілич (Словенія) 6:2, 7:5

Суперницею українки у другому колі турніру стане італійка Нурія Бранкаччо (230). Зустріч відбудеться завтра, 11 вересня, початок — 11:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Соболєва поступилася шведці Мірьям Бьорклунд у кваліфікації Відкритого чемпіонату США.