Завацька обіграла тенісистку з українським паспортом на турнірі в Колумбії

Українська тенісистка Катаріна Завацька вдало продовжила виступи на турнірі WTA 125 у Калі (Колумбія) в парному розряді.

В матчі 1/4 фіналу українка разом з хорваткою Тарою Вурт переграли Альону Большову з Іспанії і Валерію Страхову, яка живе у Москві, але має український паспорт.

Матч тривав 2 години 4 хвилини і закінчився із рахунком 3:6, 7:6(5), 10-6

Cali Open – WTA 125

Калі, Колумбія, ґрунт

Призовий фонд – $115,000

1/4 фіналу, парний розряд, 7 листопада

Катаріна Завацька (Україна)/Тара Вурт (Хорватія) – Альона Большова/Валерія Страхова (Іспанія/Україна) 3:6, 7:6(5), 10-6

У півфіналі Завацька і Вурт зіграють проти другого сіяного "нейтрального" дуету Марія Кононова / Марія Козирєва.

На жаль, у першому колі одиночного розряду Завацька (229) поступилась угорській тенісистці Панні Удварді (146).