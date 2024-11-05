Завацька розгромно програла угорці на турнірі в Колумбії

Українська тенісистка Катаріна Завацька (229) невдало розпочала виступи на турнірі WTA 125 у Калі (Колумбія) в одиночному розряді. В матчі першого кола українка поступилась угорській спортсменці Панні Удварді (146).

Матч завершився із рахунком 6:2, 6:0 на користь представниці Угорщини. Завацька не подала жодного ейса і припустилась 4 подвійних помилок. Стільки ж подвійних було у суперниці, також у неї була одна подача навиліт. Українка реалізувала 1 з 5 брейк-пойнтів, угорка – 6 з 10.

Cali Open – WTA 125

Калі, Колумбія, ґрунт

Призовий фонд – $115,000

Перше коло, 5 листопада

Панна Удварді (Угорщина) – Катаріна Завацька (Україна) 6:2, 6:0

Вчора Завацька разом з хорваткою Тарою Вурт переграли колумбійок Юліану Монрой і Марію Торрес Мурсію в першому раунді парного розряду на цих змаганнях.