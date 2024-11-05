Завацька розпочала з перемоги на турнірі в Колумбії, але поки в парному розряді
Катаріна Завацька
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Українська тенісистка Катаріна Завацька вдало розпочала виступи на турнірі WTA 125 у Калі (Колумбія) в парному розряді.
Українка разом з хорваткою Тарою Вурт переграли колумбійок Юліану Монрой і Марію Торрес Мурсію.
Цікаво, що матч тривав лише 54 хвилини і закінчився із рахунком 6:0, 6:3.
Cali Open – WTA 125
Калі, Колумбія, ґрунт
Призовий фонд – $115,000
Перше коло, парний розряд, 4 листопада
Катаріна Завацька (Україна) / Тара Вурт (Хорватія) – Юліана Монрой / Марія Торрес Мурсія 6:0, 6:3
Cуперницею Завацької (229) у першому колі одиночного розряду стане угорська тенісистка Панна Удварді (146).
Відзначимо, що Леся Цуренко перемогла Тамару Зіданшек зі Словенії на турнірі серії WTA 125 в американському Мідленді.