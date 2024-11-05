Завацька розпочала з перемоги на турнірі в Колумбії, але поки в парному розряді

Українська тенісистка Катаріна Завацька вдало розпочала виступи на турнірі WTA 125 у Калі (Колумбія) в парному розряді.

Українка разом з хорваткою Тарою Вурт переграли колумбійок Юліану Монрой і Марію Торрес Мурсію.

Цікаво, що матч тривав лише 54 хвилини і закінчився із рахунком 6:0, 6:3.

Cali Open – WTA 125

Калі, Колумбія, ґрунт

Призовий фонд – $115,000

Перше коло, парний розряд, 4 листопада

Катаріна Завацька (Україна) / Тара Вурт (Хорватія) – Юліана Монрой / Марія Торрес Мурсія 6:0, 6:3

Cуперницею Завацької (229) у першому колі одиночного розряду стане угорська тенісистка Панна Удварді (146).

Відзначимо, що Леся Цуренко перемогла Тамару Зіданшек зі Словенії на турнірі серії WTA 125 в американському Мідленді.