Цуренко стартувала з перемоги на турнірі WTA 125 у США

Українська тенісистка Леся Цуренко (122) стартувала з перемоги в основній сітці турніру серії WTA 125 в американському Мідленді.

В матчі першого кола вона переграла Тамару Зіданшек зі Словенії (178) з рахунком 6:2, 6:2. Матч тривав 1 годину 4 хвилини, українка не виконала жодного ейса і припустилась 4 подвійних помилок. У суперниці пройшла одна подача навиліт, також буде одна подвійна. Цуренко реалізувала 6 із 7 брейк-пойнтів, Зіданшек – 2 з 6.

Dow Tennis Classic – WTA 125

Мідланд, США, хард (зал)

Призовий фонд – $115,000

Перше коло, 4 листопада

Леся Цуренко (Україна) – Тамара Зіданшек (Словенія) 6:2, 6:2

У наступному колі Леся Цуренко зіграє проти Жиль Тайхманн зі Швейцарії, яка у своєму стартовому матчі обіграла американку Елізабет Мандлік (7:6, 6:2). Минулого року в Мадриді Цуренко уже обігрувала цю суперницю, але на ґрунті.

Для Цуренко це була лише 14 перемога у 2024 році, у минулому сезоні вона виграла 42 поєдинки.