Завацька програла представниці Латвії на турнірі у Швейцарії

Українська тенісистка Катаріна Завацька (171) покинула челленджер Montreux Nestlé Open після першого кола, поступившись латвійці Дар'ї Семенистій (134).

Гра тривала 2 години та 18 хвилин та завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 6:4. Завацька не подала навиліт, допустила 1 подвійниу помилку та використала 6 з 11 брейк-пойнтів. Це була перша гра між тенісистками.

Montreux Nestlé Open — Челленджер

Монтро, Швейцарія

Грунт, жінки

Призовий фонд — 115 тисяч доларів

Перше коло, 3 вересня

Дар'я Семениста (Латвія) — Катаріна Завацька (Україна) 6:4, 2:6, 6:4

Нагадаємо, українка Єлизавета Котляр пробилася до другого раунду US Open-2024 cеред юніорок.