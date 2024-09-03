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Завацька програла представниці Латвії на турнірі у Швейцарії

Руслан Травкін — 3 вересня, 15:41
Завацька програла представниці Латвії на турнірі у Швейцарії
Катаріна Завацька
Getty images

Українська тенісистка Катаріна Завацька (171) покинула челленджер Montreux Nestlé Open після першого кола, поступившись латвійці Дар'ї Семенистій (134).

Гра тривала 2 години та 18 хвилин та завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 6:4. Завацька не подала навиліт, допустила 1 подвійниу помилку та використала 6 з 11 брейк-пойнтів. Це була перша гра між тенісистками.

Montreux Nestlé Open — Челленджер
Монтро, Швейцарія
Грунт, жінки
Призовий фонд — 115 тисяч доларів
Перше коло, 3 вересня

Дар'я Семениста (Латвія) — Катаріна Завацька (Україна) 6:4, 2:6, 6:4

Нагадаємо, українка Єлизавета Котляр пробилася до другого раунду US Open-2024 cеред юніорок.

Катаріна Завацька тенніс

Катаріна Завацька

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