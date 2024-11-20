Взяла лише один гейм: Завацька поступилась на старті турніру в США
Українська тенісистка Катаріна Завацька (229) поступилась нейтральній тенісистці з російським паспортом Єкатерині Макаровій (213) у першому колі турніру WTA 125 у Чарльстоні.
Матч тривав 1 годину та завершився з рахунком 0:6, 1:6. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 3 брейк-пойнтів.
Макарова вийшла вперед в особистих зустрічах із Завадською, наразі рахунок на її користь – 2:1.
WTA 125
Чарльстон, США
Ґрунт
Перше коло, 19 листопада
Єкатерина Макарова – Катаріна Завацька (Україна) 6:0, 6:1
Нагадаємо, напередодні Завацька принесла Україні перемогу над Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг.