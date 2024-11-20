Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Взяла лише один гейм: Завацька поступилась на старті турніру в США

Олександр Булава — 20 листопада 2024, 14:12
Взяла лише один гейм: Завацька поступилась на старті турніру в США

Українська тенісистка Катаріна Завацька (229) поступилась нейтральній тенісистці з російським паспортом Єкатерині Макаровій (213) у першому колі турніру WTA 125 у Чарльстоні.

Матч тривав 1 годину та завершився з рахунком 0:6, 1:6. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 1 з 3 брейк-пойнтів.

Макарова вийшла вперед в особистих зустрічах із Завадською, наразі рахунок на її користь – 2:1.

WTA 125
Чарльстон, США
Ґрунт
Перше коло, 19 листопада

Єкатерина Макарова – Катаріна Завацька (Україна) 6:0, 6:1

Нагадаємо, напередодні Завацька принесла Україні перемогу над Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг.

Катаріна Завацька

Катаріна Завацька

Небувала хімія Марченка та Завацької, або В листопаді ми хоч і не всеможні, але непереможні
Кіченок та Завацька принесли Україні перемогу над Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг
Завацька зрівняла рахунок в протистоянні з Австрією на Кубку Біллі Джин Кінг
Цуренко переграла Пашек, Завацька поступилася Краус у Кубку Біллі Джин Кінга
Завацька поступилась у фіналі парного розряду на турнірі в Калі

Останні новини