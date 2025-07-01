Сильна, рішуча, професійна: Залужний похизувався селфі зі Світоліною
Перша ракетка України Еліна Світоліна не лише демонструє блискучу гру на Вімблдоні, а й знаходить час для важливих зустрічей.
Цього разу тенісистка зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом України у Великій Британії – Валерієм Залужним, колишнім головнокомандувачем ЗСУ.
Після зустрічі Залужний поділився спільним селфі з Еліною, яке миттєво викликало резонанс у соцмережах. У підписі до фото дипломат не стримувався в компліментах.
"Еліна Світоліна показала справжній майстер-клас на Вімблдоні.
Сильна. Рішуча. Професійна. Нехай далі тільки перемоги", – написав Залужний.
Нагадаємо, Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні 2025, обігравши угорку Анну Бондар із рахунком 6:3, 6:1 у першому колі змагань.
Завдяки цій звитязі Еліна встановила рекорд на турнірах Grand Slam, який неможливо перевершити.
Також перша ракетка України дала ексклюзивне інтерв’ю нашим журналістам, поділившись емоціями від свого виступу.