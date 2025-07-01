Сильна, рішуча, професійна: Залужний похизувався селфі зі Світоліною

Перша ракетка України Еліна Світоліна не лише демонструє блискучу гру на Вімблдоні, а й знаходить час для важливих зустрічей.

Цього разу тенісистка зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом України у Великій Британії – Валерієм Залужним, колишнім головнокомандувачем ЗСУ.

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Після зустрічі Залужний поділився спільним селфі з Еліною, яке миттєво викликало резонанс у соцмережах. У підписі до фото дипломат не стримувався в компліментах.

"Еліна Світоліна показала справжній майстер-клас на Вімблдоні. Сильна. Рішуча. Професійна. Нехай далі тільки перемоги", – написав Залужний.

Нагадаємо, Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні 2025, обігравши угорку Анну Бондар із рахунком 6:3, 6:1 у першому колі змагань.

Завдяки цій звитязі Еліна встановила рекорд на турнірах Grand Slam, який неможливо перевершити.

Також перша ракетка України дала ексклюзивне інтерв’ю нашим журналістам, поділившись емоціями від свого виступу.