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Сильна, рішуча, професійна: Залужний похизувався селфі зі Світоліною

Богдан Войченко — 1 липня 2025, 11:07
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Сильна, рішуча, професійна: Залужний похизувався селфі зі Світоліною

Перша ракетка України Еліна Світоліна не лише демонструє блискучу гру на Вімблдоні, а й знаходить час для важливих зустрічей.

Цього разу тенісистка зустрілася з Надзвичайним і Повноважним Послом України у Великій Британії – Валерієм Залужним, колишнім головнокомандувачем ЗСУ.

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Після зустрічі Залужний поділився спільним селфі з Еліною, яке миттєво викликало резонанс у соцмережах. У підписі до фото дипломат не стримувався в компліментах.

"Еліна Світоліна показала справжній майстер-клас на Вімблдоні.

Сильна. Рішуча. Професійна. Нехай далі тільки перемоги", – написав Залужний.

Нагадаємо, Світоліна успішно стартувала на Вімблдоні 2025, обігравши угорку Анну Бондар із рахунком 6:3, 6:1 у першому колі змагань.

Завдяки цій звитязі Еліна встановила рекорд на турнірах Grand Slam, який неможливо перевершити.

Також перша ракетка України дала ексклюзивне інтерв’ю нашим журналістам, поділившись емоціями від свого виступу.

Еліна Світоліна теніс Валерій Залужний фото дня