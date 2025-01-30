Ястремська прокоментувала вихід до чвертьфіналу в Лінці

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) після перемоги над хорваткою Антонією Ружич (168) у другому колі турніру WTA 500 в австрійському Лінці залишилась незадоволеною своєю грою, а також поділилась очікуваннями перед наступним поєдинком проти Марії Саккарі (31) з Греції.

Слова українки наводить портал Великий теніс України:

"Дуже рада, що вперше вийшла до чвертьфіналу тут. Але, якщо чесно, я не дуже задоволена своєю грою сьогодні. Суперниця дійсно добре зіграла, а я в першому сеті ніяк не могла зловити ритм. Я намагалася діяти агресивно, але здавалося, що весь час влучаю по м'ячу ободом. До того ж у мене не йшла перша подача. Але загалом я задоволена.

Завжди важливо виграти перший сет, але я особливо не замислювалася про рахунок і про те, наскільки це важливо. Я намагалася знайти свої удари і зрозуміти, що хочу робити. І до кінця першого сету, здається, мені це вдалося.

Наступний матч проти Марії Саккарі (31)? Думаю, це буде дуже цікава зустріч. Ми грали в Маямі торік, але тоді я вийшла на корт після хвороби, тож зараз почуваюся краще. Думаю, це буде хороший матч".

Матч проти Ружич тривав 1 годину 32 хвилини та завершився з рахунком 7:5, 6:1.

Зазначимо, що у березні минулого року Ястремська поступилась Саккарі з рахунком 5:7, 4:6 у матчі третього кола турніру WTA 1000 у США. На той момент грецька тенісистка входила до першої десятки світового рейтингу.

Цікаво, що зараз із Саккарі працює Рамон Слейтер, колишній тренер Еліни Світоліної.