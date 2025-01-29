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Добрий поєдинок: Ястремська прокоментувала перемогу над Бронцетті в Лінці

Володимир Максименко — 29 січня 2025, 11:37
Добрий поєдинок: Ястремська прокоментувала перемогу над Бронцетті в Лінці
Даяна Ястремська
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) прокоментувала перемогу над Лучією Бронцетті (66) на старті турніру в Лінці.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Я зараз трохи напружена. Це був добрий поєдинок, як для першого кола. Після Австралії грати дещо важко. Другий рік поспіль я сюди приїжджаю, тому це місце стало для мене домом.

Наступна суперниця? Я не дуже добре знаю її, не дивилась її матчів. Подивлюсь кілька її ігор і вже вирішу, як проти Рузич грати", – розповіла Ястремська.

Зазначимо, що поєдинок української тенісистки з Антонією Рузич відбудеться завтра, 30 січня. Старт матчу заплановано на 11:00 за київським часом.

Раніше турнір залишила Ангеліна Калініна, яка не зуміла переграти представницю Данії Клару Таусон.

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