Добрий поєдинок: Ястремська прокоментувала перемогу над Бронцетті в Лінці

Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) прокоментувала перемогу над Лучією Бронцетті (66) на старті турніру в Лінці.

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Я зараз трохи напружена. Це був добрий поєдинок, як для першого кола. Після Австралії грати дещо важко. Другий рік поспіль я сюди приїжджаю, тому це місце стало для мене домом.



Наступна суперниця? Я не дуже добре знаю її, не дивилась її матчів. Подивлюсь кілька її ігор і вже вирішу, як проти Рузич грати", – розповіла Ястремська.