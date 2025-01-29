Добрий поєдинок: Ястремська прокоментувала перемогу над Бронцетті в Лінці
Даяна Ястремська
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Українська тенісистка Даяна Ястремська (72) прокоментувала перемогу над Лучією Бронцетті (66) на старті турніру в Лінці.
Слова спортсменки наводить Великий теніс України.
"Я зараз трохи напружена. Це був добрий поєдинок, як для першого кола. Після Австралії грати дещо важко. Другий рік поспіль я сюди приїжджаю, тому це місце стало для мене домом.
Наступна суперниця? Я не дуже добре знаю її, не дивилась її матчів. Подивлюсь кілька її ігор і вже вирішу, як проти Рузич грати", – розповіла Ястремська.
Зазначимо, що поєдинок української тенісистки з Антонією Рузич відбудеться завтра, 30 січня. Старт матчу заплановано на 11:00 за київським часом.
Раніше турнір залишила Ангеліна Калініна, яка не зуміла переграти представницю Данії Клару Таусон.