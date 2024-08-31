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Ястремська: Зараз у мене йде якесь спустошення та емоційний спад

Ігор Чернявський — 31 серпня, 20:30
Ястремська: Зараз у мене йде якесь спустошення та емоційний спад
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська переживає спустошення та емоційний спад.

Про це вона розповіла в коментарі Tribuna.com.

"Розпочалося все (сезон-2024 — прим.) добре, так. Але потім хворіла дуже багато. Грубо кажучи, Індіан-Веллс, Маямі після хвороби, Чарльстон – знову захворіла. Мадрид, Рим – теж кашель, ще щось.

Коротше кажучи, не дуже вийшов сезон, але подивимося. У мене ще в планах 5-6 турнірів до кінця сезону, подивимося, як буде, як плече буде. Головне, щоб я добре себе почувала. Зараз у мене йде якесь спустошення та емоційний спад", — сказала Ястремська.

Нагадаємо, 24-річна одеситка почала сезон з півфіналу Australian Open — це стало найбільшим досягненням у її кар’єрі. Нещодавно Ястремська вилетіла з першого кола US Open, поступившись суперниці не з топ-100 рейтингу WTA.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

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