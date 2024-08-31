Ястремська: Зараз у мене йде якесь спустошення та емоційний спад
Українська тенісистка Даяна Ястремська переживає спустошення та емоційний спад.
Про це вона розповіла в коментарі Tribuna.com.
"Розпочалося все (сезон-2024 — прим.) добре, так. Але потім хворіла дуже багато. Грубо кажучи, Індіан-Веллс, Маямі після хвороби, Чарльстон – знову захворіла. Мадрид, Рим – теж кашель, ще щось.
Коротше кажучи, не дуже вийшов сезон, але подивимося. У мене ще в планах 5-6 турнірів до кінця сезону, подивимося, як буде, як плече буде. Головне, щоб я добре себе почувала. Зараз у мене йде якесь спустошення та емоційний спад", — сказала Ястремська.
Нагадаємо, 24-річна одеситка почала сезон з півфіналу Australian Open — це стало найбільшим досягненням у її кар’єрі. Нещодавно Ястремська вилетіла з першого кола US Open, поступившись суперниці не з топ-100 рейтингу WTA.