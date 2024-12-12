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Ястремська поступилась на турнірі у Франції

Олександр Булава — 12 грудня 2024, 21:30
Ястремська поступилась на турнірі у Франції
Getty Images

Українська тенісистка Даяна Ястремська (34) поступилась француженці Кароль Монне (236) у другому колі турніру WTA 125 у Ліможі.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Ястремська жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 2 з 8 брейк-пойнтів.

Open BLS de Limoges - WTA 125
 Лімож, Франція
Призовий фонд – $ 115 000
Друге коло, 12 грудня

Кароль Монне (Франція) – Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:4

Нагадаємо, на цьому турнірі Ястремська перервала свою семиматчеву серію поразок, коли у першому колі обіграла представницю Росії Аліну Чараєву.

Даяна Ястремська

Даяна Ястремська

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