Ястремська поступилась на турнірі у Франції

Українська тенісистка Даяна Ястремська (34) поступилась француженці Кароль Монне (236) у другому колі турніру WTA 125 у Ліможі.

Матч тривав 1 годину 32 хвилини та завершився з рахунком 6:4, 6:4. Ястремська жодного разу не подала навиліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 2 з 8 брейк-пойнтів.

Open BLS de Limoges - WTA 125

Лімож, Франція

Призовий фонд – $ 115 000

Друге коло, 12 грудня

Кароль Монне (Франція) – Даяна Ястремська (Україна) 6:4, 6:4

Нагадаємо, на цьому турнірі Ястремська перервала свою семиматчеву серію поразок, коли у першому колі обіграла представницю Росії Аліну Чараєву.