Ястремська поступилась на старті турніру в Пекіні

Українська тенісистка Даяна Ястремська (35) поступилась представниці Аргентини Надеї Подоростці (66) у другому колі турніру WTA 1000 у столиці Китаю, Пекіні.

Матч тривав 2 години 37 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:7(4), 6:2. Ястремська 4 рази подала навиліт, допустила 11 подвійних помилок та використала 7 з 9 брейк-пойнтів.

Зазначимо, що зустріч переривалася через дощ у третьому сеті та була відновлена через 2,5 години.

WTA 1000 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Друге коло, 28 вересня

Надея Подороска (Аргентина) – Даяна Ястремська (Україна) 7:5, 6:7(4), 6:2

Напередодні свій шлях на турнірі завершили Марта Костюк та Леся Цуренко. Водночас Юлія Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі на шляху у третє коло турніру.