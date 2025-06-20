Я божеволіла сьогодні вночі: Ястремська зізналася, що погано спала перед історичною перемогою

Українська тенісистка Даяна Ястремська (46) проаналізувала переможний чвертьфінал трав'яного турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі проти канадійки Лейли Фернандес (30).

Передусім, українка зазначила, що задоволена тим, як зіграла і, зокрема, відзначила свою подачу.

"Думаю, що це був дійсно хороший поєдинок. Були моменти, коли потрібно було залишатися дуже зосередженою . Я доволі добре з цим впоралася. Також я намагалася постійно тримати подачу. Я люблю грати на траві . З авжди програю в першому колі або в кваліфікації. Але цього року мені пощастило нарешті. Ось я граю на центральному корті, тож дуже вдячна за підтримку" , – резюмувала Ястремська.

Згадала вона і про атаку росіян на Одесу, зазначивши, що через цю причину погано спала перед чвертьфінальним поєдинком.

"Сьогодні я, чесно кажучи, не дуже добре спала. Вночі була велика атака на Одесу. Я прокидалася, тому що мені приходили сповіщення на телефон . М оя сестра також публікувала сторіз, що це була найстрашніша ніч для неї. Тому я теж божеволіла сьогодні вночі. Я дуже пишаюся людьми в Україні, і пишаюся людьми тут, за їхню підтримку!", – заявив Ястремська.

Чвертьфінал українки проти канадійки Лейли Фернандес тривав 1 годину 49 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(6) на користь нашої спортсменки. Зрештою, Ястремська вперше в кар'єрі вийшла в півфінал трав'яного турніру WTA.

У наступному колі змагань українка зіграє проти Магди Лінетт (31, Польща), в якої виграла 4 з 5 очних матчів.

Нагадаємо, що в стартовому матчі на турнірі в Ноттінгемі Ястремська перемогла сербку Ольгу Данилович (37), а у другому колі здолала хорватку Антонію Ружич (98).