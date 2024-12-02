Рейтинг ATP: Овчаренко повернув статус першої ракетки України, Урсу продовжує падіння
У понеділок, 2 грудня, чоловіча асоціація тенісистів ATP оновила свій рейтинг.
Зазначимо, що, як і у випадку з рейтингом WTA, за минулий тиждень нічого не змінилося у першій десятці.
Яннік Сіннер із величезним запасом очолює світовий рейтинг, Александр Звєрєв іде другим, трохи позаду німця розташувався Карлос Алькарас.
В Україні знову змінився володар статусу найкращого тенісиста країни.
Олександр Овчаренко піднявся на 19 позицій та обійшов Олега Приходька.
У той же час Віталій Сачко втратив чотири позиції, але це ніщо у порівнянні з показником Вадима Урсу, який вже стоїть на межі вилоту з ТОП-400.
Рейтинг ATP (2 грудня)
1. Яннік Сіннер (Італія) - 11 830 очок
2. Александр Звєрєв (Німеччина) - 7 915
3. Карлос Алькарас (Іспанія) - 7 010
4. Тейлор Фріц (США) - 5 100
5. Даніїл Медведєв (-) - 5 030
6. Каспер Рууд (Норвегія) - 4 255
7. Новак Джокович (Сербія) - 3 910
8. Андрєй Рубльов (-) - 3 760
9. Алекс де Мінор (Австралія) - 3 745
10. Григор Дімітров (Болгарія) - 3 350
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313 (332). Олександр Овчаренко (Україна) - 163
316 (317). Олег Приходько (Україна) - 162
391 (387). Віталій Сачко (Україна) - 122
399 (381). Вадим Урсу (Україна) - 118
504 (502). Юрій Джавакян (Україна) - 76
Нагадаємо, що Вадим Урсу міг покращити свою ситуацію перемогою у фіналі турніру ITF M15, але він програв представнику Чехії Мареку Генгелу.