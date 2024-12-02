Рейтинг ATP: Овчаренко повернув статус першої ракетки України, Урсу продовжує падіння

У понеділок, 2 грудня, чоловіча асоціація тенісистів ATP оновила свій рейтинг.

Зазначимо, що, як і у випадку з рейтингом WTA, за минулий тиждень нічого не змінилося у першій десятці.

Яннік Сіннер із величезним запасом очолює світовий рейтинг, Александр Звєрєв іде другим, трохи позаду німця розташувався Карлос Алькарас.

В Україні знову змінився володар статусу найкращого тенісиста країни.

Олександр Овчаренко піднявся на 19 позицій та обійшов Олега Приходька.

У той же час Віталій Сачко втратив чотири позиції, але це ніщо у порівнянні з показником Вадима Урсу, який вже стоїть на межі вилоту з ТОП-400.

Рейтинг ATP (2 грудня)

1. Яннік Сіннер (Італія) - 11 830 очок

2. Александр Звєрєв (Німеччина) - 7 915

3. Карлос Алькарас (Іспанія) - 7 010

4. Тейлор Фріц (США) - 5 100

5. Даніїл Медведєв (-) - 5 030

6. Каспер Рууд (Норвегія) - 4 255

7. Новак Джокович (Сербія) - 3 910

8. Андрєй Рубльов (-) - 3 760

9. Алекс де Мінор (Австралія) - 3 745

10. Григор Дімітров (Болгарія) - 3 350

...

313 (332). Олександр Овчаренко (Україна) - 163

316 (317). Олег Приходько (Україна) - 162

391 (387). Віталій Сачко (Україна) - 122

399 (381). Вадим Урсу (Україна) - 118

504 (502). Юрій Джавакян (Україна) - 76

Нагадаємо, що Вадим Урсу міг покращити свою ситуацію перемогою у фіналі турніру ITF M15, але він програв представнику Чехії Мареку Генгелу.