Рейтинг ATP: Сіннер закріпився у статусі першої ракетки світу, вигравши Підсумковий турнір
У понеділок, 18 листопада, чоловіча асоціація тенісистів ATP оновила свій рейтинг.
Перша ракетка світу Яннік Сіннер закріпився у своєю статусі після перемоги над Тейлором Фріцем у фіналі Підсумкового турніру.
Фріц у свою чергу піднявся на четверте місце, а Новак Джокович, який пропускав турнір, опустився вже на сьомий рядок.
Україна ж тепер має нову першу ракетку, якою став Олександр Овчеренко після того, як Вадим Урсу втратив одразу 18 позицій.
Треба відзначити ривок Олега Приходька та Віталія Сачка, а також провал Юрія Джавакяна.
Рейтинг ATP (18 листопада)
1. Яннік Сіннер (Італія) - 11 830 очок
2. Александр Звєрєв (Німеччина) - 7 915
3. Карлос Алькарас (Іспанія) - 7 010
4 (5). Тейлор Фріц (США) - 5 100
5 (4). Даніїл Медведєв (-) - 5 030
6 (7). Каспер Рууд (Норвегія) - 4 255
7 (6). Новак Джокович (Сербія) - 3 910
8. Андрєй Рубльов (-) - 3 760
9. Алекс де Мінор (Австралія) - 3 745
10. Григор Дімітров (Болгарія) - 3 350
...
329 (332). Олександр Овчаренко (Україна) - 153
341 (355). Олег Приходько (Україна) - 146
344 (326). Вадим Урсу (Україна) - 143
394 (413). Віталій Сачко (Україна) - 118
516 (450). Юрій Джавакян (Україна) - 74
Нагадаємо, що на нашому сайті також можна ознайомитися з оновленим рейтингом WTA, де Марта Костюк залишається першою ракеткою України.