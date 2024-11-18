Рейтинг ATP: Сіннер закріпився у статусі першої ракетки світу, вигравши Підсумковий турнір

У понеділок, 18 листопада, чоловіча асоціація тенісистів ATP оновила свій рейтинг.

Перша ракетка світу Яннік Сіннер закріпився у своєю статусі після перемоги над Тейлором Фріцем у фіналі Підсумкового турніру.

Фріц у свою чергу піднявся на четверте місце, а Новак Джокович, який пропускав турнір, опустився вже на сьомий рядок.

Україна ж тепер має нову першу ракетку, якою став Олександр Овчеренко після того, як Вадим Урсу втратив одразу 18 позицій.

Треба відзначити ривок Олега Приходька та Віталія Сачка, а також провал Юрія Джавакяна.

Рейтинг ATP (18 листопада)

1. Яннік Сіннер (Італія) - 11 830 очок

2. Александр Звєрєв (Німеччина) - 7 915

3. Карлос Алькарас (Іспанія) - 7 010

4 (5). Тейлор Фріц (США) - 5 100

5 (4). Даніїл Медведєв (-) - 5 030

6 (7). Каспер Рууд (Норвегія) - 4 255

7 (6). Новак Джокович (Сербія) - 3 910

8. Андрєй Рубльов (-) - 3 760

9. Алекс де Мінор (Австралія) - 3 745

10. Григор Дімітров (Болгарія) - 3 350

...

329 (332). Олександр Овчаренко (Україна) - 153

341 (355). Олег Приходько (Україна) - 146

344 (326). Вадим Урсу (Україна) - 143

394 (413). Віталій Сачко (Україна) - 118

516 (450). Юрій Джавакян (Україна) - 74

Нагадаємо, що на нашому сайті також можна ознайомитися з оновленим рейтингом WTA, де Марта Костюк залишається першою ракеткою України.