Світоліна – про поразку у фіналі від Пегули: Я намагалася зробити все можливе

Еліна Світоліна підбила підсумки своїх виступів на турнірі у серії WTA 1000 в Дубаї, де вона дісталась до фіналу, у якому поступилась у двох сетах американці Джессіці Пегулі.

Слова української тенісистки наводить BTU.

Перша ракетка України відзначила, що у матчі проти Пегули була не в найкращій формі, хоча тиждень у Дубаї вона оцінила позитивно. Світоліна відзначила, що їй завжди непросто грати проти Джессіки, яка демонструє стабільність на корті.

Еліна розповіла, як виснажливий півфінал проти Коко Гофф вплинув на неї перед вирішальною зустріччю.

"Так, звичайно, це вплинуло. Думаю, я могла б бути в кращій формі, але я не можу скаржитися. Учора був чудовий матч, чудова битва, і я дуже пишаюся тим зусиллям, яке доклала – не тільки вчора (20 лютого – прим. ред.), а й протягом усього тижня. Я дуже задоволена тим, як грала. Думаю, у мене були хороші перемоги, і я просто постараюся продовжувати в тому ж дусі, розвивати цей успіх і постаратися виступити краще за кілька тижнів", – заявила українка.

Світоліна додала, що чудовий старт сезону додає їй впевненості. Еліна зізналась, що намагається максимально готуватись до кожного матчу і викладатись на корті на усі сто відсотків.

"Я дуже пишаюся тим зусиллям, яке показую з початку сезону. Я добре граю, ментально справляюся із ситуаціями – і саме це для мене зараз головне. Я хочу продовжувати в тому ж дусі, і сподіваюся, що ще кращі результати прийдуть", – підсумувала Еліна.

Цікаво, що у минулому українська тенісистка завоювала два трофеї у Дубаї. Також це був перший фінал серії WTA 1000, який Еліна програла.

Нагадаємо, що Світоліна тріумфувала на старті цього сезону у новозеландському Окленді, де у фінальному протистоянні закрила" у двох партіях представницю Китаю Ван Сіньюй.

Перша ракетка України посідає 9-те місце у світовому жіночому рейтингу WTA (3260 балів). Еліна відстає на 897 очок від італійки Жасмін Паоліні, яка йде 8-ю.