Визначилася суперниця Костюк в 1/8 фіналу турніру в Пекіні

Джессіка Пегула (7, США) стала суперницею Марти Костюк (28) в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У третьому раунді змагань американка з видовищним камбеком перемогла британку Емму Радукану (32).

Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(9), 6:0.

У другому сеті Радукану мала три матч-пойнти на тай-брейку, однак не змогла їх реалізувати, після чого вчисту провалила третю партію.

China Open – WTA 1000

Пекін, Китай, хард

Призовий фонд: $8,963,700

Третє коло, 29 вересня

Джессіка Пегула (США) – Емма Радукану (Велика Британія) 3:6, 7:6(9), 6:0

Суперниці зустрічалися вчетверте, американка здобула третю перемогу.

У наступному раунді змагань Пегула зустрінеться з Костюк. Українка має лише один виграш у чотирьох зіграних поєдинках проти цієї суперниці.

Нагадаємо, що Марта Костюк трохи раніше 29 вересня обіграла білоруску Александру Саснович (130) у третьому колі турніру в Пекіні.