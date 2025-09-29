Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Визначилася суперниця Костюк в 1/8 фіналу турніру в Пекіні

Станіслав Матусевич — 29 вересня 2025, 13:31
Визначилася суперниця Костюк в 1/8 фіналу турніру в Пекіні
Джессіка Пегула
Getty images

Джессіка Пегула (7, США) стала суперницею Марти Костюк (28) в 1/8 фіналу турніру серії WTA 1000 в Пекіні. У третьому раунді змагань американка з видовищним камбеком перемогла британку Емму Радукану (32).

Гра тривала 2 години 23 хвилини і завершилася з рахунком 3:6, 7:6(9), 6:0.

У другому сеті Радукану мала три матч-пойнти на тай-брейку, однак не змогла їх реалізувати, після чого вчисту провалила третю партію.

China Open WTA 1000
Пекін, Китай, хард
Призовий фонд: $8,963,700
Третє коло, 29 вересня

Джессіка Пегула (США)  Емма Радукану (Велика Британія) 3:6, 7:6(9), 6:0

Суперниці зустрічалися вчетверте, американка здобула третю перемогу.

У наступному раунді змагань Пегула зустрінеться з Костюк. Українка має лише один виграш у чотирьох зіграних поєдинках проти цієї суперниці.

Нагадаємо, що Марта Костюк трохи раніше 29 вересня обіграла білоруску Александру Саснович (130) у третьому колі турніру в Пекіні.

Пекін Емма Радукану Джессіка Пегула WTA 1000

Джессіка Пегула

Без Світоліної та з Костюк, яка набрала форму: прев'ю турніру серії WTA 1000 в Пекіні
Чотири українки отримали перших суперниць на престижному турнірі в Пекіні
Українські рекорд і драма: огляд фінального раунду Кубку Біллі Джин Кінг
Збірна Італії захистила титул чемпіонок Кубку Біллі Джин Кінг
Збірні США та Італії назвали склади на фінальний матч КБДК

Останні новини