Хеліоваара та Паттен виграли Групу В, П'юрселл та Томпсон вийшли у плей-оф: результати матчів Підсумкового турніру ATP

У четвер, 14 листопада, відбулися останні матчі парного розряду у Групі В Підсумкового турніру ATP.

Спочатку на корт у Турині вийшли лідери квартету Харрі Хеліоваара та Генрі Паттен, яким протистояли Веслі Коолхоф та Нікола Мектіч, які сподівалися перемогти, щоб мати шанси на вихід у плей-оф.

Читайте також : Снігур розгромила нейтральну тенісистку та вийшла до 1/4 фіналу турніру в Португалії

І хоча перший сет вони забрали (6:4), після нього їхні надії були зруйновані: Хеліоваара та Паттен перевели гру в тай-брейк, де вони здобули свою третю перемогу з трьох можливих.

Потім відбулася гра, у якій Марсель Гранольєрс та Орасіо Себальос без мотивації дали бій Максу Пьюрселлу та Джордану Томпсону. Але австралійський дует переміг та вирвав другу путівку до плей-оф.

ATP Finals

Турин, Італія, хард

Парний розряд, груповий етап, третій тур

14 листопада

Веслі Коолхоф (Нідерланди) / Нікола Мектіч (Хорватія) – Харрі Хеліоваара (Фінляндія) / Генрі Паттен (Велика Британія) 6:4, 3:6, 10:12

Марсель Гранольєрс (Іспанія) / Орасіо Себальос (Аргентина) – Макс П'юрселл (Австралія) / Джордан Томпсон (Австралія) 6:7(14), 3:6

Суперники пар Хеліоваара/Паттен та П'юрселл/Томпсон визначаться 15 листопада, коли останні матчі будуть зіграні у Групі А.

Нагадаємо, що днем раніше Тейлор Фрітц обіграв Алекса де Мінора у трьох сетах та підвищив свої шанси на плей-оф Підсумкового турніру ATP.