Вімблдон-2024 матиме рекордний призовий фонд

Найпрестижніший трав'яний тенісний турнір Вімблдон матиме рекордний призовий фонд у 2024 році.

Про це повідомляє Всеанглійський тенісний клуб.

Загальний призовий фонд цьогорічного Вімблдонського чемпіонату становитиме рекордні 50 млн фунтів стерлінгів, що на 11,9% вище, ніж торік.

Найбільший гонорар отримають переможці чоловічого й жіночого одиночних турнірів — по 3.2 млн євро. Віцечемпіони отримають по 1.6 млн євро.

Зазначимо, що шість українок заявлені до основної сітки цьогорічного турніру. У статусі сіяних на Вімблдоні стартують Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. Несіяними виступи в основі розпочинатимуть Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.