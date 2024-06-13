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Вімблдон-2024 матиме рекордний призовий фонд

Владислав Уткін — 13 червня, 22:45
Вімблдон-2024 матиме рекордний призовий фонд

Найпрестижніший трав'яний тенісний турнір Вімблдон матиме рекордний призовий фонд у 2024 році.

Про це повідомляє Всеанглійський тенісний клуб.

Загальний призовий фонд цьогорічного Вімблдонського чемпіонату становитиме рекордні 50 млн фунтів стерлінгів, що на 11,9% вище, ніж торік.

Найбільший гонорар отримають переможці чоловічого й жіночого одиночних турнірів — по 3.2 млн євро. Віцечемпіони отримають по 1.6 млн євро.

Зазначимо, що шість українок заявлені до основної сітки цьогорічного турніру. У статусі сіяних на Вімблдоні стартують Еліна Світоліна, Марта Костюк і Даяна Ястремська. Несіяними виступи в основі розпочинатимуть Леся Цуренко, Ангеліна Калініна та Катерина Байндль.

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