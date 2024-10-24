Бадоса відповіла хейтерам, які вдруге звинуватили її в расизмі

Іспанська тенісистка Паула Бадоса знову відреагувала на звинувачення в расизмі.

Бадоса написала про це у соцмережі Х.

"Ви мене знаєте, щоб говорити такі речі? Ким ви себе вважаєте, щоб судити мене, навіть нічого про мене не знаючи? Я думаю, що це більше свідчить про вас, ніж про мене. Якби ви знали мене хоча б на 1%, ви б знали, що я з тих людей, які намагаються знайти гумор у негативі.

Тому що такі люди, як ви, приносять багато негативу в цей світ, тому я намагаюся змінити ситуацію. Тому що всі ці знущання – це божевілля і це смішно. Історія закінчилася, коли я вийшла, вибачилася і взяла на себе всю відповідальність. І пішла далі.

Дуже втомлює постійно бачити ненависть і критику в цих соціальних мережах. У мене була проблема, ТАК. Але після цього люди і фанати в Китаї ставилися до мене чудово. Тому що вони РОЗУМІЮТЬ, що люди можуть помилятися, визнають це і виправляються, щоб наступного разу бути кращими і мати ще один шанс.

Мені дуже боляче, тому що я не така людина, і мені боляче, що невідомі люди говорять про мене так. Це дійсно божевілля і неприйнятно. Я ніколи не звертаю на це уваги і не відповідаю. Але з мене досить".

Два тижні тому тренер Бадоси, Пол Толедо, опублікував кілька фотографій з Пекіна, серед яких було зображення, де іспанка відтягує повіки паличками для їжі. Після цього в соцмережах Бадосу звинуватили в расизмі.

Вчора іспанка прокоментувала новий пост тренера: "Дякую, що цього разу не виклав фото, через яке у мене будуть проблеми". Це спровокувало нову хвилю критики на її адресу. Користувачі звинуватили її в тому, що вона жартує на тему расизму. Один із коментарів називав її "найгіршою та найтупішою жінкою в турі".