Страхова вийшла у чвертьфінал парного розряду на турнірі в США

Українка Валерія Страхова в парі з представницею Австралії Джеймі Форліс перемогли американський дует Солімар Коллінг – Адріана Рімі в першому колі турніру серії ITF W100 у США.

Матч тривав одну годину і завершився із рахунком 6:0, 6:2.

Стахова та Форліс 1 раз подав навиліт, реалізували 5 з восьми брейкпоінтів та тричі помилилися при подачі.

У чвертьфіналі українка з австралійкою зіграють проти тандему Аніта Сагдієва (Україна) / Кармен Андрея Херя (Румунія).

Bellatorum Resources Pro Classic – ITF World Tennis Tour

Тайлер, США

Призовий фонд – $100,000

Хард

Парний розряд, перше коло, 24 жовтня

Валерія Страхова (Україна) / Джеймі Форліс (Австралія) – Солімар Коллінг / Адріана Рімі (США) 6:0, 6:2

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Дар'я Снігур (126) поступилась іспанці Андреа Лазаро Гарсії (247) в матчі першого кола на хардовому турнірі ITF W100 в Іспанії.