Страхова поступилась у другому колі турніру в Болівії
Українська тенісистка Валерія Страхова (246) поступилась француженці Хлое Паке (108) у другому колі турніру WTA 125 в Санта-Крусі, Болівія.
Матч тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.
У чвертьфінал Паке зустрінеться з румункою Анкою Тодоні (138).
Bolivia Open – WTA 125
Санта-Крус, Болівія, ґрунт
Призовий фонд – $115,000
Друге коло, 1 листопада
Хлое Паке – Валерія Страхова (Україна) 6:2, 6:1
Напередодні інша українка Катаріна Завацька також покинула покинула турнір. Вона не змогла подолати перше коло турніру, де поступилась "нейтральній" спортсменці Дар'ї Лодіковій.