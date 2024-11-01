Страхова поступилась у другому колі турніру в Болівії

Українська тенісистка Валерія Страхова (246) поступилась француженці Хлое Паке (108) у другому колі турніру WTA 125 в Санта-Крусі, Болівія.

Матч тривав 1 годину 23 хвилини та завершився з рахунком 6:2, 6:1. Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 1 подвійну помилку та використала 1 з 2 брейк-пойнтів.

У чвертьфінал Паке зустрінеться з румункою Анкою Тодоні (138).

Bolivia Open – WTA 125

Санта-Крус, Болівія, ґрунт

Призовий фонд – $115,000

Друге коло, 1 листопада

Хлое Паке – Валерія Страхова (Україна) 6:2, 6:1

Напередодні інша українка Катаріна Завацька також покинула покинула турнір. Вона не змогла подолати перше коло турніру, де поступилась "нейтральній" спортсменці Дар'ї Лодіковій.