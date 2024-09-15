Страхова не змогла вийти у фінал турніру в Гвадалахарі

Українка Валерія Страхова в парі з представницею Іспанії Івонне Кавальє-Реймерс поступились Анні Даніліній з Казахстану та нейтральній тенісистці з російським паспортом Іріні Хромачовій у півфіналі турніру WTA 500 у Гвадалахарі, Мексика.

Матч тривав 1 годину 4 хвилини та завершився з рахунком 6:1, 6:4. Українка та іспанка жодного разу не подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 0 з 3 брейк-пойнтів.

Guadalajara Open Akron — WTA 500

Гвадалахара, Мексика

Хард

Півфінал, 15 вересня

Анна Даніліна(Казахстан)/Іріна Хромачова(-) – Валерія Страхова (Україна)/ Івонне Кавальє-Реймерс (Іспанія) 6:1, 6:4

Напередодні турнір у Мексиці покинула Ангеліна Калініна, яка поступилась Рената Сарасуа у першому колі одиночного розряду.