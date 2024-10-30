Страхова з перемоги стартувала на турнірі в Болівії

Українська тенісистка Валерія Страхова (246) обіграла болівійку Ноелію Себальос (568) у першому колі турніру WTA 125 в Санта-Крусі, Болівія.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин та завершився з рахунком 7:6(5), 6:1. Українка двічі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 9 брейк-пойнтів.

У другому колі Страхова зіграє проти француженки Клоє Паке.

Bolivia Open – WTA 125

Санта-Крус, Болівія, ґрунт

Призовий фонд – $115,000

Перше коло, 30 жовтня

Валерія Страхова (Україна) – Ноелія Себальос (Болівія) 7:6(7:5), 6:1

Напередодні інша українка Катаріна Завацька покинула покинула турнір. Вона не змогла подолати перше коло турніру, де поступилась "нейтральній" спортсменці Дар'ї Лодіковій.