Страхова з перемоги стартувала на турнірі в Болівії
Українська тенісистка Валерія Страхова (246) обіграла болівійку Ноелію Себальос (568) у першому колі турніру WTA 125 в Санта-Крусі, Болівія.
Матч тривав 1 годину 50 хвилин та завершився з рахунком 7:6(5), 6:1. Українка двічі подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки та використала 5 з 9 брейк-пойнтів.
У другому колі Страхова зіграє проти француженки Клоє Паке.
Bolivia Open – WTA 125
Санта-Крус, Болівія, ґрунт
Призовий фонд – $115,000
Перше коло, 30 жовтня
Валерія Страхова (Україна) – Ноелія Себальос (Болівія) 7:6(7:5), 6:1
Напередодні інша українка Катаріна Завацька покинула покинула турнір. Вона не змогла подолати перше коло турніру, де поступилась "нейтральній" спортсменці Дар'ї Лодіковій.