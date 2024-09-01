Урсу поступився американцю на старті кваліфікації турніру в Китаї

Український тенісист Вадим Урсу (304) поступився американцю Омні Кумару (476) на старті кваліфікації челленджера у Шанхаї, Китай.

Матч тривав 2 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 4:6, 6:4. Українець 6 разів подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 2 із 9 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour

Шанхай, Китай

Хард

Кваліфікація, перше коло

1 вересня

Омні Кумар (США) — Вадим Урсу (Україна) 6:1, 4:6, 6:4

Напередодні Ерік Ваншельбойм виграв парний турнір ITF M25 в Олдензалі (Нідерланди).