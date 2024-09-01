Урсу поступився американцю на старті кваліфікації турніру в Китаї
Вадим Урсу
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Український тенісист Вадим Урсу (304) поступився американцю Омні Кумару (476) на старті кваліфікації челленджера у Шанхаї, Китай.
Матч тривав 2 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 4:6, 6:4. Українець 6 разів подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 2 із 9 брейк-пойнтів.
ATP Challenger Tour
Шанхай, Китай
Хард
Кваліфікація, перше коло
1 вересня
Омні Кумар (США) — Вадим Урсу (Україна) 6:1, 4:6, 6:4
Напередодні Ерік Ваншельбойм виграв парний турнір ITF M25 в Олдензалі (Нідерланди).