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Урсу поступився американцю на старті кваліфікації турніру в Китаї

Олександр Булава — 1 вересня, 14:04
Урсу поступився американцю на старті кваліфікації турніру в Китаї
Вадим Урсу
Getty images

Український тенісист Вадим Урсу (304) поступився американцю Омні Кумару (476) на старті кваліфікації челленджера у Шанхаї, Китай.

Матч тривав 2 годину 16 хвилин і завершився з рахунком 6:1, 4:6, 6:4. Українець 6 разів подав навиліт, не допустив жодної подвійної помилки та використав 2 із 9 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Tour
Шанхай, Китай
Хард
Кваліфікація, перше коло
1 вересня

Омні Кумар (США) — Вадим Урсу (Україна) 6:1, 4:6, 6:4

Напередодні Ерік Ваншельбойм виграв парний турнір ITF M25 в Олдензалі (Нідерланди).

Вадим Урсу

Вадим Урсу

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