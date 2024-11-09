Джавакян вийшов до фіналу на турнірі ITF в Єгипті
Юрій Джавакян
АТР
Український тенісист Юрій Джавакян (466) переміг поляка Марцела Камровскі (1249) у 1/2 фіналу турніру ITF M15, що проходить у Шарм Еш Шейху (Єгипет).
Поєдинок тривав 1 годину 1 хвилину та завершився з рахунком 6:4, 6:0. Джавакян подав 5 ейсів і припустився чотирьох подвійних помилок, у суперника було 2 подачі навиліт і 3 подвійних. Юрій реалізував 6 з 8 брейк-пойнтів, Марцел – 2 з 3.
ITF M15
Шарм Еш Шейх, Єгипет
Призовий фонд – $15,000
1/2 фіналу, 9 листопада
Юрій Джавакян (Україна, 2) – Марцел Камровскі (Польща) 6:4, 6:0
У фіналі Джавакян змагатиметься проти п'ятого сіяного італійця Александра Бінди (732).
В попередньому колі Юрій здолав естонця Крістіана Тамма (957).