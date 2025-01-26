Урсу зіграв перший матч у сезоні

Третя ракетка України Вадим Урсу (№402) здобув перемогу на старті кваліфікації турніру ATP Challenger Tour в Кобленці (Німеччина).

В першому колі відбору українець за 2 години 14 хвилин здолав "нейтрального" Олексія Захарова (317), відігравши п'ять матчболів у вирішальному сеті – 2:6, 6:3, 7:6(5). Урсу подав п'ять ейсів, припустився десяти подвійних помилок, програв три гейми на своїй подачі і зробив два брейки.

Challenger 100 – Koblenz Open

Кобленц, Німеччина, хард

Призовий фонд – €145,250

Кваліфікація, перше коло

26 січня

Вадим Урсу (Україна) – Олексій Захаров (-,2) 2:6, 6:3, 7:6(5)

Це був перший матч Вадима у сезоні. За місце в основній сітці Урсу зіграє проти десятого сіяного Матса Розенкранца (377) з Німеччини.

Захаров за свою кар'єру виграв 4 титули ITF, але українським вболівальникам більше відомий як колишній хлопець Марти Костюк.

Раніше з перемоги розпочав сезон Ілля Марченко.