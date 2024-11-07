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Крутих та Очаренко вийшли у чвертьфінал турніру в Греції

Микола Дендак — 7 листопада 2024, 15:45
Крутих та Очаренко вийшли у чвертьфінал турніру в Греції
Олексій Крутих
АТР

Українські тенісисти Олексій Крутих (540) та Олександр Овчаренко (333) вийшли у чвертьфінал турніру ITF M25 в Іракліоні (Греція).

Крутих переміг британця Раяна Пеністона (596). Поєднок тривав 2 години 41 хвилину та завершився з рахунком 1:6, 6:2, 7:6(4). В 1/4 фіналу українець зіграє проти переможця пари Йонас Пелле Гартенштайн – Габріель Дебрю.

А Овчаренко грав проти Жордана Корреа Пассуша з Бразилії. У матчі, що тривав 1 годину 45 хвилин, українець переміг з рахунком 7:5, 6:2. Наступним його суперником стане Готьє Онклен із Бельгії (263).

ITF M25
Іракліон, Греція
Призовий фонд – $25,000
Друге коло, 7 листопада

Олексій Крутих (Україна) – Раян Пеністон (Велика Британія) 1:6, 6:2, 7:6(4)

Олександр Овчаренко (Україна) – Жордан Корреа Пассуш (Бразилія) 7:5, 6:2

Нагадаємо, нещодавно Овчаренко завоював титул на турнірі ITF M25 в Італії.

ITF Олександр Овчаренко Олексій Крутих

Олексій Крутих

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