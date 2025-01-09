Ястремська зазнала поразки в третьому колі турніру в Гобарті

Третя ракетка України Даяна Ястремська (33) зазнала поразки від американки Маккартні Кесслер (67) у третьому колі турніру серії WTA 250 в австралійському Гобарті.

Гра тривала 1 годину 35 хвилин і завершилась з рахунком 7:5, 6:4. Українка виконала 4 подачі навиліт, 11 подвійних помилок та реалізувала 3 з 3 брейкпойнтів.

Зазначимо, що в першому сеті Україна лідирувала з рахунком 3:1, однак віддала відразу 3 гейми поспіль після чого в близькій боротьбі все ж зазнала поразки.

Другий сет також впевнено почала українка, захопивши ініціативу, однак після виграних трьох геймів поспіль Ястремська програла відразу 5.

Hobart International – WTA 250

Гобарт, Австралія, хард

Одиночний розряд

Призовий фонд – $275,094

1/4 фіналу, 9 січня

Маккартні Кесслер (США) – Даяна Ястремська (Україна) 7:5, 6:4

На шляху до третього кола турніру в Австралії Ястремська перемогла іншу американку Енн Лі.

Раніше Дар'я Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open-2025.