Ястремська у трьох сетах перемогла американку в другому колі турніру WTA 250 в Гобарті

Минулої ночі третя ракетка України Даяна Ястремська провела свій другий матч на турнірі WTA 250 в австралійському Гобарті.

Після перемоги над однією американкою, наступною суперницею 24-річної українки стала ще одна представниця США Енн Лі.

Перший сет протистояння українка провалила, програвши одразу три гейми на своїй подачі. Не зумівши виправити ситуацію, вона програла сет 1:6.

Реабілітуватися вона змогла далі, коли взяла два сети поспіль. Хоча й там були своєї проблеми.

У другому сеті Даяна перемагала 5:2 та мала можливість швидко перейти до третього сету. Але Ястремська подарувала суперниці два брейк-пойнти, через шо Лі зрівняла рахунок. На щастя, американка після того сама віддала свою подачу, а українка все ж закрила сет.

Третій сет нагадував перший, тільки цього разу тенісистки помінялися місцями. І хоча Ястремська почала сет з 0:2, вона виграла шість геймів поспіль, що дозволило їй закрити сет та матч.

Hobart International – WTA 250

Гобарт, Австралія, хард

Одиночний розряд

Призовий фонд – $275,094

1/8 фіналу, 8 січня

Даяна Ястремська (Україна) – Енн Лі (США) 1:6, 7:5, 6:2

У третьому колі турніру Даяна Ястремська знову зіграє з американською тенісисткою. Цього разу її суперницею стане МакКартні Кесслер. Вони зустрінуться завтра, 9 січня, о 04:00 за Києвом.

Нагадаємо, що трохи раніше Дар'я Снігур вийшла до фіналу кваліфікації Australian Open-2025.