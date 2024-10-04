Стародубцева і Цуренко отримали перших суперниць у кваліфікації турніру в Ухані
Українські тенісистки Леся Цуренко (88) і Юлія Стародубцева (115) дізналися перших суперниць у кваліфікації хардового турніру WTA 1000 в Ухані, Китай.
Результати жеребкування опублікував офіційний сайт WTA.
У першому раунді відбіркового турнірі Цуренко змагатиметься против 19-річної чешки Лінди Фругвіртової. Це буде перша зустріч тенісисток.
Стародубцева розпочне змагання поєдинком проти німкені Лаури Зігемунд (69). Ці тенісистки нещодавно грали між собою в першому раунді основи на турнірі в Пекіні.
Турнір під назвою "Dongfeng Voyah Wuhan Open" повертається до тенісного календаря вперше з 2019 року. Він стане заключним турніром категорії WTA 1000 у цьому сезоні.
У турнірі візьмуть участь 17 гравців з топ-20 рейтингу WTA в одиночному розряді.
Стародубцева на турнірі в Пекіні сенсаційно дійшла до 1/4 фіналу.