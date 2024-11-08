Завацька вийшла до парного фіналу на турнірі в Колумбії

Українська тенісистка Катаріна Завацька вдало продовжила виступи на турнірі WTA 125 у Калі (Колумбія) в парному розряді.

В матчі 1/2 фіналу українка разом з хорваткою Тарою Вурт переграли другий сіяний "нейтральний" дует Марія Кононова/Марія Козирєва.

Матч тривав 2 години 4 хвилини і закінчився із рахунком 6:3, 3:6, 10-7

Cali Open – WTA 125

Калі, Колумбія, ґрунт

Призовий фонд – $115,000

1/2 фіналу, парний розряд, 8 листопада

Катаріна Завацька (Україна)/Тара Вурт (Хорватія) – Марія Кононова / Марія Козирєва 6:3, 3:6, 10-7

У фіналі Завацька і Вурт зіграють проти переможниць матчу Вероніка Ер'явец (Словенія) / Крістіна Младенович (Франція) – Алісія Ерреро Лінана (Іспанія) / Мелані Соланге Кривой (Аргентина).

На жаль, у першому колі одиночного розряду Завацька (229) поступилась угорській тенісистці Панні Удварді (146).