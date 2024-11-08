Завацька вийшла до парного фіналу на турнірі в Колумбії
Українська тенісистка Катаріна Завацька вдало продовжила виступи на турнірі WTA 125 у Калі (Колумбія) в парному розряді.
В матчі 1/2 фіналу українка разом з хорваткою Тарою Вурт переграли другий сіяний "нейтральний" дует Марія Кононова/Марія Козирєва.
Матч тривав 2 години 4 хвилини і закінчився із рахунком 6:3, 3:6, 10-7
Cali Open – WTA 125
Калі, Колумбія, ґрунт
Призовий фонд – $115,000
1/2 фіналу, парний розряд, 8 листопада
Катаріна Завацька (Україна)/Тара Вурт (Хорватія) – Марія Кононова / Марія Козирєва 6:3, 3:6, 10-7
У фіналі Завацька і Вурт зіграють проти переможниць матчу Вероніка Ер'явец (Словенія) / Крістіна Младенович (Франція) – Алісія Ерреро Лінана (Іспанія) / Мелані Соланге Кривой (Аргентина).
На жаль, у першому колі одиночного розряду Завацька (229) поступилась угорській тенісистці Панні Удварді (146).