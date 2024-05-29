Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Сачко програв у першому колі турніру в Італії

Микола Дендак — 29 травня, 13:47
Сачко програв у першому колі турніру в Італії

Український тенісист Віталій Сачко (195) поступився місцевому Федеріко Арнабольді (580) у першому колі Челленджера в італійській Віченці.

Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:1. Українець жодного разу не подав навиліт, не допускав подвійні помилки та не використав жодного з двох брейк-пойнтів.

ATP Challenger
Віченца, Італія
Ґрунт
Перше коло, 29 травня

Федеріко Арнабольді (Італія) — Віталій Сачко (Україна) 7:5, 6:1

Нагадаємо, раніше Сачко в першому раунді кваліфікації завершив шлях на Ролан Гаррос.

Читайте також :
Рейтинг ATP: Сачко опускається, Марченко та Урсу покращують позиції
ATP Віталій Сачко

ATP

Рейтинг ATP: Сачко опускається, Марченко та Урсу покращують позиції
Сачко в першому раунді кваліфікації завершив шлях на Ролан Гаррос
Молчанов поступився на старті парного розряду турніру в Ліоні
Рейтинг ATP: Марченко піднявся на 22 позиції після фіналу в Тайвані
Вперше в сезоні: Марченко вийшов у півфінал турніру в Тайвані

Останні новини