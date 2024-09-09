Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Урсу програв австралійцю в стартовому матчі турніру в Китаї

Микола Дендак — 9 вересня, 14:18
Урсу програв австралійцю в стартовому матчі турніру в Китаї
Вадим Урсу
Getty Images

Перша ракетка України Вадим Урсу (299) поступився австралійцю Марку Полмансу (202) у першому колі Челленджера в Гуанчжоу, Китай.

Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:1. Українець 5 разів подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 1 з 5 брейк-пойнтів.

ATP Challenger Guangzhou
Гуанчжоу, Китай
Перше коло, 9 вересня

Марк Полманс (Австралія) — Вадим Урсу (Україна) 7:5, 6:1

Нагадаємо, напередодні Урсу поступився американцю Омні Кумару на старті кваліфікації Челленджера у Шанхаї, Китай.
ATP Challenger Tour Вадим Урсу

Вадим Урсу

Рейтинг ATP: Урсу залишився першою ракеткою України
Урсу поступився американцю на старті кваліфікації турніру в Китаї
Урсу пройшов у друге кого челленджера в Китаї
Урсу вперше став першою ракеткою України
Урсу поступився єгиптянину у другому колі Челленджера в Польщі

Останні новини