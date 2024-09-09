Урсу програв австралійцю в стартовому матчі турніру в Китаї
Вадим Урсу
Getty Images
Перша ракетка України Вадим Урсу (299) поступився австралійцю Марку Полмансу (202) у першому колі Челленджера в Гуанчжоу, Китай.
Поєдинок тривав 1 годину 37 хвилин та завершився з рахунком 7:5, 6:1. Українець 5 разів подав навиліт, допустив 3 подвійні помилки та використав 1 з 5 брейк-пойнтів.
ATP Challenger Guangzhou
Гуанчжоу, Китай
Перше коло, 9 вересня
Марк Полманс (Австралія) — Вадим Урсу (Україна) 7:5, 6:1
Нагадаємо, напередодні Урсу поступився американцю Омні Кумару на старті кваліфікації Челленджера у Шанхаї, Китай.