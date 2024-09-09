Рейтинг ATP: Урсу залишився першою ракеткою України

Сьогодні, 9 вересня, оновився рейтинг ATP. Вадим Урсу залишається на першій позиції серед українських тенісистів.

Олександр Овчаренко набрав 49 очок, але опустився на п'яту позицію, адже Олег Приходько зміг випередити його. В’ячеслав Бєлинський із позиції 470 впав на 522 місце.

Щодо загального рейтингу, Новак Джокович із другого місця опинився на четвертому, а Тейлор Фрітц, який нещодавно поступився Янніку Сіннеру у фіналі US Open-2024, піднявся на 5 позицій, і тепер розташувався на 7 місці рейтингу.

Рейтинг ATP

1 (1). Яннік Сіннер (Італія) — 11180 очок

2 (4). Алєксандр Звєрєв (Німеччина) — 7075

3 (3). Карлос Алькарас (Іспанія) — 6690

4 (2). Новак Джокович (Сербія) — 5560

5 (5). Даніїл Медведєв (-) — 5475

6 (6). Андрєй Рубльов (-) — 4645

7 (12). Тейлор Фрітц (США) — 4060

8 (7). Губерт Гуркач (Польща) — 4060

9 (8). Каспер Рууд (Норвегія) — 4010

10 (9). Григор Димитров (Болгарія) — 3965

...

299 (304). Вадим Урсу — 177

306 (309). Ілля Марченко — 170

386 (394). Віталій Сачко — 125

404 (478). Олег Приходько — 116

416 (465). Олександр Овчаренко — 107

485 (504). Ерік Ваншельбойм — 86

493 (494). Олексій Крутих — 81

522 (470). В'ячеслав Бєлинський — 73

529 (505). Юрій Джавакян — 72

560 (551) В’ячеслав Орлов — 64

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року перша ракетка світу Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.

На це відреагувала низка спортсменів та організацій. Зокрема, Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) заявила, що вона рада виправданню Сіннера у допінговій справі.

А канадський тенісист українського походження Денис Шаповалов вважає, що рішення ATP щодо першої ракетки світу Янніка Сіннера є яскравим прикладом подвійних стандартів.