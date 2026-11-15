Світоліна – про вихід у фінал Підсумкового турніру: Роботу ще не завершено

Українська тенісистка Еліна Світоліна після виходу до фіналу Підсумкового турніру проаналізувала свою півфінальну перемогу над Ліндою Носковою та поділилася очікуваннями від майбутнього вирішального матчу проти Мірри Андрєєвої.

Слова Світоліної наводить Великий теніс України.

Еліна задоволена тим, як реалізувала свій план на гру з Носковою.

" Було дуже важливо знаходити можливості для атаки вже на початку розіграшів і намагатися диктувати свої умови. Я неймовірно задоволена тим, як змогла реалізувати свій тактичний план. Лінда – чудова тенісистка, яка максимально потужно б'є по м'ячу, тому мені потрібно було змусити її почуватися некомфортно на корті. І, думаю, мені це досить добре вдалося".

Українка втретє в кар'єрі зіграє у фіналі Підсумкового турніру.

" Так, це справді неймовірні відчуття – знову бути в фіналі. Для мене дуже особливо отримати можливість завтра провести ще один матч, прийняти ще один виклик. Тому я з нетерпінням цього чекаю. Але роботу ще не завершено".

Суперницею Світоліної в фіналі стане "нейтральна" Мірра Андрєєва, якій одеситка програла на груповому етапі змагань.

"Це буде ще один серйозний виклик. Я розумію, що мені потрібно добре підготуватися, попрацювати над деякими моментами своєї гри. Відчуваю, що зараз я зовсім інша тенісистка порівняно з нашим першим матчем на цьому турнірі. Думаю, тоді я грала не так, як потрібно було. Тому завтра я зроблю все можливе й залишу на корті всі свої сили. Зрештою, це останній матч сезону. Нарешті (сміється). Тож, думаю, буде цікаво", – прокоментувала майбутній поєдинок Еліна.

Фінал відбудеться 15 листопада о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що на груповій стадії Підсумкового турніру Еліна спочатку програла Андрєєвій, а потім здобула дві перемоги – над чешкою Кароліною Муховою та "нейтральною" Аріною Сабалєнкою.