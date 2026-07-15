Друга ракетка Румунії перенесла операцію на коліні

Друга ракетка Румунії Жаклін Крістіан (36) повідомила, що перенесла операцію на коліні й найближчим часом почне проходити реабілітацію.

Відповідний пост тенісистка розмістила у своєму інстаграмі.

"Операція.

Кожна невдача – це ще одна можливість для зростання.

Дякую всім, хто думав про мене та надсилав повідомлення.

І особлива подяка Іону Богдану Кодореану та його команді за те, що вони завжди так добре піклувалися про мене. Ваш професіоналізм, доброта та відданість значать більше, ніж можна висловити словами.

Одужання починається зараз. Побачимося знову на корті дуже скоро", – написала Крістіан.