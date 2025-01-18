Французький тенісист знепритомнів перед матчем на Australian Open

Французький тенісист Корентен Муте (69) зазнав поразки у третьому раунді Australian Open від американця Лернера Тьєна, але причиною цього стала не лише гра суперника. Як стало відомо на пресконференції, за 45 хвилин до матчу Муте знепритомнів у душі.

Слова француза наводить блог Punto de Break:

"Я приймав душ, як зазвичай, готуючись до матчу, а потім прокинувся на підлозі в повній темряві. Це було дивно, адже весь день я почувався добре".

Попри шокуючий інцидент, Муте вийшов на корт, однак зізнався, що мав сумніви у своїй фізичній готовності. Під час матчу він також відчував судоми, хоча раніше такого не було.

Француз віддав належне своєму супернику:

"Тьєн був краще підготовлений фізично. Його гра вражає, особливо після виснажливого матчу з Медведєвим. Він заслуговує на цю перемогу".

Відзначимо, що 19-річний Лернер Тьєн, який зупинив у другому колі минулорічного фіналіста Даніїла Медведєва, став наймолодшим учасником 1/8 фіналу Australian Open з 2005 року. Далі він буде змагатися з Лоренцо Сонего.