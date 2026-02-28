Тенісист з Аргентини отримав тривалу дискваліфікацію за 30 порушень Антикорупційної програми

Міжнародне агентство з питань чесності в тенісі (ITIA) повідомило, що аргентинського тенісиста Леонардо Абояна (526) дискваліфіковано на 6 років і 9 місяців після визнання власної вини за 30 порушень Антикорупційної тенісної програми.

Про це повідомляє офіційний сайт ITIA.

27-річний Абоян підтвердив, що в період з 2018 по 2025 роки він маніпулював результатами своїх восьми одиночних і парних зустрічей на турнірах ITF та ATP Challenger.

Гравець визнав себе винним за всіма пунктами обвинувачень, зокрема участь у договірних матчах, сприяння ставкам, одержання винагороди за неналежну гру і те, що він не повідомляв про випадки, коли інші особи заохочували його до подібних порушень.

Абоян, найвищою позицією якого в рейтингу АТР є 229-та (квітень 2025 року), отримав дискваліфікацію з 19 вересня 2025-го по 18 червня 2032-го. Окрім того, його оштрафовано на 40 тисяч доларів, 25 тисяч з яких – умовно.

На період відсторонення спортсмен не має права виступати на змаганнях, тренуватися або відвідувати тенісні заходи, санкціоновані ATP, ITF, WTA, а також будь-якими національними асоціаціями.

Нагадаємо, що на початку лютого іспанець Ніколас Санчес Іск'єрдо на челенджері в Росаріо перед матчем проти брата Леонардо Абояна Валеріо отримав телефонні погрози вбивства, якщо не програє поєдинок.