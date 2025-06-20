Ястремська стала авторкою двох важливих досягнень для українських тенісисток
Даяна Ястремська
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Даяна Ястремська стала п'ятою українською тенісисткою, якій вдалося мінімум десять разів дійти до півфінальної стадії на турнірах WTA в одиночному розряді.
Статистичні дані наводить портал Великий теніс України.
Ястремській вдалося досягнути такого показника після виходу в півфінал турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.
Українські тенісистки, які 10 і більше разів виходили у півфінали турнірів WTA
- Еліна Світоліна – 47
- Леся Цуренко – 14
- Наталія Медведєва – 12
- Альона Бондаренко – 10
- Даяна Ястремська – 10
Крім цього, Даяна стала четвертою представницею України, яка має у своєму доробку хоча б один півфінал на всіх типах покриттів (хард, грунт, трава), після Еліни Світоліної, Альони Бондаренко та Катерини Бондаренко.
Нагадаємо, що в стартовому матчі на турнірі в Ноттінгемі Ястремська перемогла сербку Ольгу Данилович (37), а у другому колі здолала хорватку Антонію Ружич (98).