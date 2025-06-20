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Ястремська стала авторкою двох важливих досягнень для українських тенісисток

Станіслав Матусевич — 20 червня 2025, 19:56
Ястремська стала авторкою двох важливих досягнень для українських тенісисток
Даяна Ястремська
Getty images

Даяна Ястремська стала п'ятою українською тенісисткою, якій вдалося мінімум десять разів дійти до півфінальної стадії на турнірах WTA в одиночному розряді.

Статистичні дані наводить портал Великий теніс України.

Ястремській вдалося досягнути такого показника після виходу в півфінал турніру серії WTA 250 у британському Ноттінгемі.

Українські тенісистки, які 10 і більше разів виходили у півфінали турнірів WTA

  1. Еліна Світоліна – 47
  2. Леся Цуренко – 14
  3. Наталія Медведєва – 12
  4. Альона Бондаренко – 10
  5. Даяна Ястремська – 10

Крім цього, Даяна стала четвертою представницею України, яка має у своєму доробку хоча б один півфінал на всіх типах покриттів (хард, грунт, трава), після Еліни Світоліної, Альони Бондаренко та Катерини Бондаренко.

Нагадаємо, що в стартовому матчі на турнірі в Ноттінгемі Ястремська перемогла сербку Ольгу Данилович (37), а у другому колі здолала хорватку Антонію Ружич (98).

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