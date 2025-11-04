Українська правда
Визначилися переможниці групи "Лізель Губер" на Підсумковому турнірі, росіянки втратили всі шанси

Станіслав Матусевич — 4 листопада 2025, 22:38
Визначилися переможниці групи Лізель Губер на Підсумковому турнірі, росіянки втратили всі шанси
Таундсенд і Синякова
Достроковими переможницями групи "Лізель Губер" в парному розряді Підсумкового турніру став дует лідерок світового рейтингу Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США).

У другому турі змагань тенісистки здобули другу перемогу, цього разу над чинними чемпіонками, Габріелою Дабровскі (Канада) та Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – 6:4, 7:6(3).

У іншому матчі групи пара Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) обіграли "нейтральних" спортсменок, Мірру Андрєєву та Діану Шнайдер з рахунком 7:5, 2:6, 10-7.

WTA Finals
Ер-Ріяд, Саудівська Аравія, хард (зал)
Призовий фонд: $15,500,000
Груповий етап, пари, 4 листопада

Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) 6:4, 7:6(3)

Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) – Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (-) 7:5, 2:6, 10-7

Після другого туру Синякова і Таунсенд забезпечили собі перемогу в групі, адже мають перевагу очних зустрічей над канадсько-новозеландським та угорсько-бразильським дуетами, які мають по одній перемозі й в останньому матчі вирішуватимуть долю другої путівки у півфінал.

Російська пара з двома поразками втратила шанси на продовження боротьби.

Нагадаємо, що у першому турі у групі "Лізель Губер" перемоги здобули пари Синякова/Таунсенд та Дабровскі/Раутліфф.

