Визначилися переможниці групи "Лізель Губер" на Підсумковому турнірі, росіянки втратили всі шанси
Достроковими переможницями групи "Лізель Губер" в парному розряді Підсумкового турніру став дует лідерок світового рейтингу Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США).
У другому турі змагань тенісистки здобули другу перемогу, цього разу над чинними чемпіонками, Габріелою Дабровскі (Канада) та Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – 6:4, 7:6(3).
У іншому матчі групи пара Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) обіграли "нейтральних" спортсменок, Мірру Андрєєву та Діану Шнайдер з рахунком 7:5, 2:6, 10-7.
Катерина Синякова (Чехія)/Тейлор Таунсенд (США) – Габріела Дабровскі (Канада)/Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) 6:4, 7:6(3)
Тімеа Бабош (Угорщина)/Луїза Стефані (Бразилія) – Мірра Андрєєва/Діана Шнайдер (-) 7:5, 2:6, 10-7
Після другого туру Синякова і Таунсенд забезпечили собі перемогу в групі, адже мають перевагу очних зустрічей над канадсько-новозеландським та угорсько-бразильським дуетами, які мають по одній перемозі й в останньому матчі вирішуватимуть долю другої путівки у півфінал.
Російська пара з двома поразками втратила шанси на продовження боротьби.
Нагадаємо, що у першому турі у групі "Лізель Губер" перемоги здобули пари Синякова/Таунсенд та Дабровскі/Раутліфф.