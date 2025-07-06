Український журналіст виграв турнір для медіа на Вімблдоні

Кошти з цього турніру перенаправляють до фонду Олени Балтачі

На Вімблдоні працюють 550 журналістів з 50 країн світу. Організатори Championship традиційно проводять одноденний турнір для медіа, який відбувся сьогодні. Стартовий внесок для участі в змаганнях складав 10 фунтів стерлінгів. Ці кошти перераховуються в Elena Baltacha Foundation (EBF). Олена – донька екскапітана київського Динамо Сергія Балтачі. Вона багато років була першою ракеткою Великої Британії, її доля склалася трагічно.

В турнірі взяв участь і український журналіст Сергій Суровцев, який представляє спеціалізований тенісний портал Btu.org.ua. Сергій заявився в парні змагання разом з швейцарським колегою Луїсом Медікути. Media Cup пройшов на кортах Вімблдону.

"В турнірі взяли участь 20 журналістів, – розповів Сергій Суровцев Чемпіону. – Грали тай-брейки по 10 пойнтів. Зіграли три матчі. За перемогу в кожному нараховувались по 10 балів. Вийшли до фіналу. Він пройшов в форматі тай-брейку до 5 пойнтів. Приємно було перемогти. Чудовий досвід. Я вже п’ятий раз працюю на Вімблдоні, але вперше взяв участь в турнірі. Вперше грав на кортах королівського клубу Вімблдону. Також радий, що кошти, виручені з проведення цього турніру, направляються до фонду Олени Балтачі, яка народилася в Україні".

Максим РОЗЕНКО, Чемпіон, з Лондона