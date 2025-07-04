На Вімблдоні збирають кошти для фонду Олени Балтачі. Олена народилась у Києві, її доля склалася трагично

Олена Балтача довгий час (з 2002 по 2012 роки з перервами) була першою ракеткою в британському жіночому тенісі, а виступ на Вімблдоні був її заповітною дитячою мрією

У неділю 6 липня організатор чемпіонату AELTC (All England Lawn Tennis Club – Всеанглійський лаун-тенісний клуб) проведе щорічний Вімблдонський тенісний турнір для медіа. У змаганнях може взяти участь будь-хто з акредитованих на Вімблдоні журналістів або фотографів. Кожен з учасників повинен сплатити символічний внесок в розмірі 10 фунтів. Найцікавіше, що ці кошти підуть в Elena Baltacha Foundation. І це привід пригадати трагічну долю Олени, яка померла від раку печінкі у віці 30 років, та розповісти про заснований на честь уроженки Києва Elena Baltacha Foundation.

Олена народилася 14 серпня 1984 року в Києві і є донькою екс-капітана футбольного Динамо Сергія Балтачі, який виступав за киян з 1977-го по 1988-й роки. В грудні 1988 року трансфер Сергія за 200 тисяч фунтів стерлінгів було оформлено в Іпсвіч Таун, який на той час виступав у другому за силою дивізіоні Англії. Сергій став першим українським гравцем на Туманному Альбіоні і переїхав до Великої Британії разом зі своєю родиною.

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Після Іпсвіча Сергій Балтача виступав за шотландські Сент-Джонстон та Інвернесс, тож саме в Шотландії Олена робила свої перші тенісні кроки. Професійний статус вона мала з 1997 року. Вже через три роки Баллі, як називали Олену, отримала wild card для участі у Вімблдоні, що багато років було її заповітною дитячою мрією. Врешті-решт Баллі стала №1 у жіночому тенісі Великої Британії. Це почесне звання вона з перервами утримувала з 2002 по 2012 рік. За час своєї професійної кар’єри Олена виграла 11 титулів ITF. У вересні 2010 року Баллі займала 49 місце у світовому рейтингу і це було для неї найкращим результатом в кар’єрі, під час якої вона заробила 1 190 893 долари призових. На Олімпійських іграх в Лондоні-2012 Балтача представляла команду Великої Британії в одиночному та парних розрядах.

Хвороба та смерть

Коли Олені виповнилось 19 років, їй діагностували первинний склерозуючий холангіт (захворювання печінки). В червні 2010 року Баллі стала покровителькою Фонду дитячих захворювань печінки. Незабаром зі своїм майбутнім чоловіком Ніньо Северіно, який працював тренером, уроженка Києва на базі спортивного клубу Іпсвіч, де вона сама багато років тренувалася, заснувала Академію теннісу Олени Балтачі. Головною місією академії було допомогти залучити більше дітей (зокрема дівчат) до гри в теніс.

Через місяць після завершення кар’єри, 8 грудня 2013 року, Олена вийшла заміж за Ніно Северіно, а вже в січні 2014 року у Баллі діагностували рак печінки. Олена Балтача померла від хвороби 4 травня 2014 року. Їй було 30 років. Шану Баллі в твіттері віддали легенди світового тенісу Мартіна Навратілова, Серена Вільямс, Біллі Джин Кінг, Кім Клійстерс, Кріс Еверт.

EBF

Після смерті Баллі у 2014 році було створено Фонд Олени Балтачі (EBF – Elena Baltacha Foundation) для того, щоб продовжити роботу, розпочату Оленою. Одним із пріоритетів EBF є просування тенісу через безкоштовні заняття. Також фонд допомагає перспективним гравцям знайти тенісні стипендії в США.

"Баллі була бійцем як на корті, так і поза ним, і частиною її боротьби було залучення більшої кількості дітей до тенісу через їхні школи, – йдеться в релізі на сайті фонду. – З цією метою Баллі вирушила в турне та відвідала всі школи в Іпсвічі та його околицях, щоб познайомити якомога більше дітей з цим видом спорту. Саме на цю боротьбу зараз спирається її команда, яка постійно прагне допомагати батькам, гравцям та тренерам безкоштовними порадами з тенісу, надає тенісний досвід у школах та пропонує програми особистісного розвитку для молоді".

Максим РОЗЕНКО, спеціально для Чемпіона, з Лондона